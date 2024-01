Die Hauptstraße in Norath

Ein Film von Nadine Bühler



Die Gemeinde Norath zählt rund 480 Einwohner und liegt im östlichen Hunsrück – nahe der Verbandsgemeinde Emmelshausen. Der Ort gehörte einst zur Herrschaft der Grafen von Metternich-Winneburg und wurde nach dem Wiener Kongress 1815 Preußen zugeordnet.

Ein bemerkenswertes Bauwerk ist die Pfarrkirche St. Nikolaus: Sie stammt aus dem Jahr 1859 und ist ein neugotischer Bruchsteinsaal. Norath ist zwar klein – aber dafür sehr aktiv! Die Gemeinde beteiligte sich 2012 beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und belegte dort den zweiten Platz. Norath bietet ein breitgefächertes Freizeitangebot: Der Ort hat sowohl einen Musik- als auch einen Sportverein. Und wer sich weder für das eine noch für das andere interessiert, kann dafür Korbflechten, Zumba tanzen, Spielnachmittage oder Stammtische besuchen, Yoga lernen oder wandern gehen. 2008 wurde außerdem die Dorfgemeinschaft Norath e.V. gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Dorf immer weiter zu verschönern und die Traditionen zu pflegen.

In der Hauptstraße von Norath ist einiges los: Im Friseursalon herrscht immer reger Betrieb und es werden in heimischer Atmosphäre nicht nur die Haare frisiert, sondern vor allem die neuesten Neuigkeiten ausgetauscht. Erst kürzlich wurde ein Backhaus - genannt Backes - am Gemeindezentrum gebaut. Dort können die Bürger jetzt in uriger Umgebung gemeinsam ihr eigenes Brot backen. Der Jugendraum in der Hauptstraße hat ein besonderes Flair, denn hier treffen sich nicht nur Jugendliche, sondern gleich mehrere Generationen auf einmal. In andere Länder und vergangene Zeiten entführt ein Hobbymusiker: Er spielt Drehleier und Dudelsack - besser gesagt Dudelsäcke. Denn er besitzt verschiedene Modelle aus unterschiedlichen Ländern und bringt böhmische, französische oder spanische Klänge in die Hauptstraße.