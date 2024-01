Die Hauptstraße in Krümmel

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Theysen



Der kleine Ort Krümmel liegt an der A3 zwischen Dierdorf und Selters im Westerwald. Viele Lkw sind früher durch den Ort gefahren, aber Dank einer Umgehungsstraße herrscht jetzt große Ruhe.

Mit der Umgehung kam die Ruhe auf die Hauptstraße. Seitdem ist es im Ort auch in Sachen Wirtschaft und Freizeitmöglichkeiten eher ruhig. Wer sich engagieren will, der kann der Feuerwehr beitreten. Sie ist hervorragend aufgestellt und kann sich über viel Nachwuchs freuen. Die derzeitige Ruhe im Ort spürt man auch auf der Hauptverkehrsader. Die Hauptstraße ist, was den Verkehr angeht, Anderes gewohnt.

Für die 340 Einwohner ist das etwas Neues und so kann man hier Dinge hören, die man an einer Hauptstraße normalerweise nicht hört. Manche Geräusche macht die Natur, andere der Mensch. Aber sie alle erzählen kleine Geschichten. Natürlich sorgt die Feuerwehr ab und zu für Geräuschkulisse, aber auch ein Mann mit seinem Rasenmäher oder eine Bewohnerin, die mit der alten Schulglocke Botschaften übermittelt. Außerdem gibt es da noch ein junges Unternehmen an der Hauptstraße, das den Zeitgeist erkannt hat und Agrarmaschinen und die damit verbundene Dienstleistung verkauft.