Ein Film von Thomas Keck



Viele prominente Gäste vergangener Jahrhunderte haben in der Südpfalz logiert oder haben sie bei ihren Reisen passiert. Als Zeugen dieser Zeit verleihen die Fachwerkhäuser der Hauptstraße in Rheinzabern ihr noch heute Flair.

Sie ist seit jeher die Hauptschlagader von Rheinzabern: Die Hauptstraße erzählt schon durch ihr Äußeres eine Menge über das Dorf und seine Geschichte. Bedeutende Menschen hat sie erlebt: Goethe hat in einem ihrer prachtvollen Häuser übernachtet, ebenso wie Zar Alexander, Kaiser Franz von Österreich und viele andere. Es ist die Straße, durch die alle müssen. Hier sind die Geschäfte, die Banken, die Apotheke, die Kirche, das Kulturzentrum, das Standesamt, das Rathaus und auch die meisten Gasthäuser. Es sind freilich weit weniger als früher, aber noch immer gibt es einige Möglichkeiten, in der Hauptstraße einzukehren.

Und wenn alles gut geht, werden bald auch im Eiskeller einer ehemaligen Brauerei Gäste sitzen. Sieben Jahre lang hat eine Familie aus Süditalien den beeindruckenden Keller saniert. Jetzt ist alles fast fertig. Aber auch ein römisches Gelage wird in der Hauptstraße angeboten, und zwar als besondere Veranstaltung in Verbindung mit einem Besuch im Terra-Sigillata-Museum, das hinter dem Rathaus in einem ehemaligen Schulgebäude über die große Vergangenheit des Ortes als Zentrum römischer Keramik-Produktion informiert. Auch das ist eine jener spannenden Geschichten, die sie zu erzählen hat, die Hauptstraße in Rheinzabern.