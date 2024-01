Die Holzbeulstraße in Bettenfeld

Ein Film von Elmar Babst



Bettenfeld liegt mitten in der Vulkaneifel unweit von der Autobahn 48. Die Spuren der Vergangenheit sind auch in der Holzbeulstraße überall zu finden - und in der nahen Umgebung haben die Eifelmaare eine spannende Geschichte zu erzählen.

Das sieht auch die Universität Koblenz/Landau so und hat in der Holzbeulstraße eine Außenstelle eingerichtet. Studenten und auch Schüler sind hier in Seminarwochen der Entstehungsgeschichte der Eifelmaare auf der Spur. Sie wohnen in der alten Dorfschule. Auch aus dem Kölner Raum, aus Luxemburg oder Belgien streben die Menschen nach Bettenfeld – viele richten sich hier für den Lebensabend gemütlich ein. Sie haben die alten Bauernhöfe, die nicht mehr bewirtschaftet werden, zu neuem Leben erweckt.

Einen Landwirt alter Prägung gibt es aber in der Holzbeulstraße noch. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat Rudolf Müller weiterhin nur neun Milchkühe - und er kommt damit über die Runden. Die Straße hat in den letzten Jahrzehnten eine Wandlung durchlebt, ist sehr viel internationaler geworden - auch kulinarisch. Die alte Dorfkneipe wird zwar immer noch von der Familie Weiler betrieben, mittlerweile ist aber der Pizzaabend am Mittwoch der Renner. Hier treffen sich alle: Angefangen bei denen, die schon immer in Bettenfeld leben bis zu jenen, die zugezogen oder nur für eine Seminarwoche in der Holzbeulstraße sind.