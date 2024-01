Die Hauptstraße in Badenhard

Ein Film von Rosetta Reina

Badenhard liegt malerisch auf Hügeln gelegen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Badenharder sind stolz auf die Lage ihres Wohnortes: Weder zur Autobahn A 61 noch zum Rhein haben sie es weit. Es ist ein kleines Dorf mit 141 Einwohnern, die zum allergrößten Teil in der Hauptstraße wohnen. Viele haben eine unverbaute Sicht auf die Äcker, die von vier Landwirten aus dem Dorf bewirtschaftet werden. So entstand Badenhard denn auch: aus zwei großen Höfen, jeweils an einem Ende des heutigen Dorfes gelegen.

Es ist ein kleines Dorf, das nicht stehenbleibt und in dem in diesen Tagen ein kleiner Generationenwechsel vonstatten geht. Nach langer Zeit ist wieder ein Baby geboren worden in der Hauptstraße. Doch dafür verlässt der älteste Bewohner mit seinen 92 Jahren den Ort und zieht zu seinem Sohn. Die frischgebackenen Eltern haben zwei Betriebe übernommen: die Ehefrau den Heizölverkauf der Großeltern, der Ehemann die Landwirtschaft des Vaters. Das Auto, in dem der junge Landwirt fast zur Welt gekommen wäre, wird von seinem Nachbarn restauriert. Und die alte Schule erstrahlt in neuem Glanz, denn auch da hat sich ein Generationenwechsel vollzogen und die neuen Eigentümer restaurieren das Gebäude liebevoll.