Im Damm in Pfeffelbach

Ein Film von Margit Kehry



Pfeffelbach liegt an der A 62 in der Nähe von Kusel. Drumherum die Wälder, Wiesen und Berge des Nordpfälzer Berglands.

Knapp 1000 Einwohner hat die pfälzische Gemeinde, die im Herzen des Westrichs liegt. Die müssen gar nicht weit fahren, um einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder sich im Beautysalon verschönern zu lassen. Im Ort gibt es noch zahlreiche Geschäfte und Unternehmen; nicht selbstverständlich in der strukturschwachen Region. Manchmal wird es laut in Pfeffelbach. Da dröhnen zweimal im Jahr entweder die Motoren beim Autocross-Rennen im alten Steinbruch oder die Beats des jährlich stattfindenden Rockfestivals Pfeffelbach Open Air.

Den Rest des Jahres aber ist es beschaulich und ruhig in der Ortsgemeinde. Aber nicht langweilig. Dafür sorgen schon die Bewohner der Straße "Im Damm". Die feiern nämlich gerne. Nicht laut, aber herzlich und gerne auch öfter. Treffpunkt ist die Straßenecke. Die Einladungen ergehen meist spontan und es geht auch sehr zwanglos zu bei den Eck-Parties. Sie haben sich immer viel zu erzählen, die Leute in der Straße "Im Damm". Es verbindet sie auch mehr als nur Sympathie. Fast alle sind miteinander verwandt oder verschwägert. Und wenn sie sagen, wir sind alle eine große Familie in dieser Straße, dann stimmt das. In jeder Beziehung.