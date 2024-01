Die Hauptstraße in Pleizenhausen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Pleizenhausen liegt im Hunsrück in der Nähe der Kreisstadt Simmern. Erstmals erwähnt wurde das Dorf im Jahre 1098. Heute zählt Pleizenhausen knapp 250 Einwohner.

Alltagstrott gibt es hier nur auf den ersten Blick. In der Hauptstraße wohnen Menschen, die gerne ihr eigenes Ding machen. Ganz am Anfang der Hauptstraße zum Beispiel eine ältere Dame: Wenn es Zeit wird, das Mittagessen zu machen, dann wechselt sie auf die andere Straßenseite. Dort steht ihr Elternhaus, in dem sie geboren wurde. Als die Schwester starb, wollte sie das Haus nicht aufgeben – mit dem Garten und der schönen alten Küche. Hier kocht sie sich jeden Tag ihr Mittagessen – zum Beispiel "Quellmänner" (Pellkartoffeln) mit Butter. Dann geht sie wieder hinüber in ihr anderes Haus.

Dieter Christ ist gelernter Kunstschmied und hat früher einen großen Betrieb gehabt. Er wohnt im Nachbardorf und hat vor fünf Jahren die Alte Schmiede gemietet. Im Ruhestand will er nur noch das machen, was ihm Freude bereitet: Kreuze und andere sakrale Gegenstände. In einem Bauern im Dorf brennt das Feuer des Zorns und der Rebellion. Links und rechts der Hauptstraße hängen seine Protest-Transparente. Seit Generationen konnte die Familie vom Ertrag des Hofes leben. Doch jetzt zahlt die Molkerei nur noch 20 Cent pro Liter Milch – der Landwirt bekommt kaum noch seine eigenen Kosten heraus. Er kämpft dafür, dass sein Betrieb überleben kann. Sie wollen Althergebrachtes nicht so einfach aufgeben – die Leute in der Hauptstraße von Pleizenhausen.