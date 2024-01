Die Teitelbacher Straße in Trimport

Ein Film von Elmar Babst



Die Gemeinde liegt nicht weit von Bitburg entfernt, mitten in der Eifel. 300 Menschen verteilen sich auf fünf Straßen und den Ortsteil Teitelbach, etwa einen Kilometer von Trimport entfernt.

Die Teitelbacher Straße beginnt mitten im Ort, führt dann vorbei an saftigen Wiesen zum Ortsteil mit gerade einmal drei Häusern. Sie ist mehr als einen Kilometer lang und dennoch stehen nur ein paar Häuser zu Beginn und am Ende der Straße. Noch mitten in Trimport ist das Gemeindehaus, das zurzeit durch viel gemeinnützige Arbeit der Trimporter fein herausgeputzt wird. Im Spätsommer und Frühherbst sind überall Menschen an der Teitelbacher Straße bei der Arbeit. So pflegt Maria Peters mit 83 Jahren noch immer ihren Garten und so werden am Ende der Straße, kurz vor dem Ortsteil Teitelbach, die Streuobstwiesen abgeerntet.

Die Früchte werden per Hand aufgelesen und genauestens untersucht, denn nur die besten landen in der Schnapsbrennerei von Bernhard Bares. Er ist der Gründer der Marke "Eifeler Premium" und weiß, dass Top-Qualität nur so zu erreichen ist. Ein paar Schritte weiter wohnen die Wolfelds. Tochter Mechthild ist vor ein paar Jahren nach Trimport zurückgekehrt, um sich von einer sehr schweren Krankheit zu erholen. Ihr wurde eine neue Lunge transplantiert. Kaum ein Arzt hatte vor zwei Jahren damit gerechnet, dass es ihr nach der Operation heute wieder so gut gehen würde. Ausgleich findet Mechthild Wolsfeld zusammen mit ihrem Vater bei der Restaurierung alter Gogo-Mobile im ehemaligen Kuhstall des Anwesens an der Teitelbacher Straße.