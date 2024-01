Die Hauptstraße in Bitzen

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina

Bitzen ist ein langgezogener Ort auf einem kurvigen Bergkamm und besteht aus zwei Ortsteilen: Dünebusch und Bitzen. Es ist eine der Gemeinden, die direkt an Nordrhein-Westfalen im Westerwald grenzen. Es ist ein Dorf mit rund 800 Einwohnern, in dem bis 1931 in der Sankt Andreas-Grube Erz gewonnen wurde. Die Hauptstraße ist das Herzstück von Bitzen und unumstrittene Heimat des dort ansässigen Elektromeisters.

Er flitzt mit seinem Auto von Auftrag zu Auftrag, von einer Geschichte zur nächsten. Ein pfiffiger Mann, der seine Arbeit auch dazu nutzt, dicht am Ohr seiner Mitmenschen zu sein. Eine schöne Qualität für einen Ortsbürgermeister, der er auch noch ist. Die Hauptstraße ist ein Lebensquell für ihn, und die Würstchen vom Traditionsbetrieb mag er nicht missen, denn die Tiere dazu stehen nur 100 Meter weiter beim Bauern des Ortes.