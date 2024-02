Am Wachthübel in Panzweiler

Ein Film von Sabine Schäfer



Die Hunsrückgemeinde liegt im Landkreis Cochem-Zell. 280 Einwohner leben hier. Früher war Panzweiler vor allem landwirtschaftlich orientiert. Nach dem Rückgang der Landwirtschaft hat sich die Dorfstruktur gewandelt.

Heute genießen die Menschen vor allem die Wohnqualität. Kostengünstige und schöne Bauplätze haben den Ort für junge Familien und Neubürger attraktiv gemacht. Panzweiler liegt in der Nähe der Bundesstraße 421. Von der Bundesstraße aus, biegt man direkt ins Industriegebiet "Am Wachthübel". Wer hier wohnt, ist eigentlich immer beschäftigt. Denn "Am Wachthübel" ist keine normale Wohnstraße, viele Betriebe aus unterschiedlichen Branchen haben ihren Standort in der Straße.

Arbeiten und leben gehören hier zusammen. Die meisten Gewerbetreibenden haben "Am Wachthübel" nicht nur ihren Firmen-, sondern auch ihren Wohnsitz. Entstanden ist der Name im 18. Jahrhundert durch seine Aufgabe als "Wachthügel". Kein Wunder, denn hier in der Straße ist die höchste Erhebung nicht nur im Ort, sondern auch in der Region. Die Straße "Am Wachthübel" liegt über 500 Meter hoch. Eine leichte Brise liegt hier fast immer in der Luft, aber gerade das lieben die Anwohner.