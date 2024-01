Die Unterstraße in Eisighofen

Ein Film von Lutz Näkel



Eisighofen liegt ganz im Osten von Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Nachbarland Hessen. Der Name des Dorfs klingt etwas abweisend, aber weder die Temperaturen noch die Atmosphäre in dem Taunus-Ort sind besonders eisig. Grund für die Namensgebung war das Eisen, das früher hier in großen Mengen gefördert wurde.