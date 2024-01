Die Ulmenstraße in Ormont

Ein Film von Marc Steffgen



Ormont liegt am Fuße der Schneifel. Mit über 600 Hektar Waldfläche gehört sie, bezogen auf die Einwohnerzahl, zu den größten waldbesitzenden Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Ormont war die erste Gemeinde im deutschen Binnenland, die Windräder aufgestellt hat. Mittlerweile stehen in der Gegend hunderte Windräder. Die meisten der 400 Einwohner nehmen lange Wege in Kauf, um zur Arbeit Richtung Prüm oder Köln zu pendeln.