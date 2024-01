Die Talstraße in Eulenberg

Ein Film von Jutta Kastenholz



50 Einwohner, zwei Straßen und fast 600 Rinder - Eulenberg liegt in der Landschaft "Lahrer Herrlichkeit" im Westerwald. Nur eine Handvoll Häuser und natürlich viele Eulen gibt es hier. Die sind quasi Pflicht in jedem Vorgarten.

Eine von zwei Straßen in der Gemeinde ist die Talstraße, die in einem Feldweg endet. Doch die Anwohner wissen gerade diese Abgeschiedenheit zu schätzen. In der gibt es nur wenige Häuser - den größten Platz nimmt der Bauernhof der Familie Weißenfels ein. Drei Generationen leben und arbeiten hier. Direkt gegenüber liegt das Yogastudio von Anja Paar in einer alten Schreinerei.

Zusammen mit ihrem Mann hat sie das Anwesen vor 15 Jahren umgebaut. Michael Paar organisiert von hier aus die Fahrradflohmärkte in Köln, die jeden Samstag stattfinden. Unter der Woche hat er viel Zeit für die Familie. Die Talstraße ist zwar keine Schönheit, doch hier kann jeder tun und lassen, was er will. Frei nach dem Motto: zwischen "Muh" und "OM" ist viel Platz für Selbstverwirklichung.