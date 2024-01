Die Herborner Straße in Fehl-Ritzhausen

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Fehl-Ritzhausen liegt bei Bad Marienberg im Westerwald. 800 Menschen leben in den früheren Ortsteilen Fehl und Ritzhausen. Das Dorf ist geschäftig und geprägt durch mittelständische Handwerksbetriebe.

"Die Leute im Dorf sind top, hier ist ein Paradies", sagt der griechische Wirt der Dorfgaststätte. Sein Lokal "Zur Erholung" ist Treffpunkt der meisten Vereine in Fehl-Ritzhausen. Der Gemeinsinn im Dorf ist ausgeprägt, und so ist immer etwas los im alten Gasthaus an der Herborner Straße. Sie ist Teil einer Durchgangsstraße durch Fehl-Ritzhausen. Handwerksbetriebe sind ansässig, eine Schreinerei, ein Elektrofachgeschäft. Hier wohnen Menschen, die sich nicht vorstellen können, jemals irgendwo anders hinzuziehen. Sie schätzen die intakte Dorfgemeinschaft mit gleich vier Chören, Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, Sportverein, Motorradverein und Wanderfreunden.

Seit einigen Jahren gibt es auch einen Hundeplatz an der Straße. Dank der agilen Betreiberin erleben Mensch und Tier hier kleine Abenteuer und tanzen sogar miteinander. Die Dog-Dancing-Gruppe ist eine von gleich neun Gruppen, die sich am Platz treffen. Immer wieder im Gespräch ist auch die Gaststätte selbst. Die griechischen Betreiber haben Pizzen nach den Namen ihrer Kinder benannt und sie haben einen neuen Volkssport in Fehl-Ritzhausen etabliert, das Dartspielen.