Die Hauptstraße in Rutsweiler am Glan

Ein Film von Elmar Babst



Eine pfälzische Gemeinde mit diesem Namen gibt es gleich zweimal im Landkreis Kusel, eine davon liegt am Glan. Die meisten der 330 Einwohner leben in der Hauptstraße, der Lebensader von Rutsweiler.

In der Mitte der Hauptstraße, dort wo der Maibaum steht, die Bäckerei ist und auch das alte Spritzenhaus in neuem Glanz erstrahlt, gibt es seit der Fußball-Europameisterschaft 2016 eine weitere Attraktion für die Dorfbewohner. Zumindest für die, die Geselligkeit suchen und dabei ihren Durst löschen möchten. Der Wohnwagen ist nicht irgendein Campingwagen, sondern seit kurzem ein auffallend bunter in den Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold - als Ersatz für die Dorfkneipe, die es in Rutsweiler schon lange nicht mehr gibt. Im Campingwagen treffen sich die älteren Herren zum Kartenspielen und die Frauen zum Kaffeekränzchen – musikalisch untermalt von SWR4 aus dem fest eingebauten Autoradio: da kommt Urlaubsstimmung auf.

Ganz am Anfang der Hauptstraße, weit genug entfernt, um nicht von den Volksmusikklängen gestört zu werden, hat Melanie Petcu ganz andere Klänge im Repertoire. Die gebürtige Rutsweilerin ist ausgebildete Opernsängerin – und bereitet mit ihren Schülerinnen gerade ein etwas anderes Adventskonzert für die Senioren von Rutsweiler vor. Derweil ist ihr Mann nebenan in den Bäumen mit der Kettensäge unterwegs – Herbstputz auf dem eigenen Landschafts- und Gartenbaugelände. Winterfest wird zurzeit auch das Ortszentrum gemacht: Der Maibaum überwintert schon seit Jahren gleich nebenan, und auch die hölzerne Sitzgruppe vor dem Wohnwagen wird von dessen Nutzern bis zum kommenden Frühling in Sicherheit gebracht.