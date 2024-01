Die Bahnhofstraße in Hirschfeld

Ein Film von Uwe Reiter



Hirschfeld ist ein kleines, malerisches Hunsrücker Dorf, das zur Verbandsgemeinde Kirchberg gehört. Es liegt in der Nähe des Idarwaldes zentral im Hunsrück, hat zwei Kirchen und 286 Einwohner.

Die Bahnhofstraße ist eine kleine, unscheinbare Straße ohne Bahnhof. Der letzte Personenzug fuhr 1976. Was es in der Realität nicht mehr gibt, gibt es im Modellbau: Hier fährt er noch, der Schienenbus, der Simmern mit Hermeskeil verband. Die Modellbahnfreunde Idarwald, zeigen was im Modellbau so alles möglich ist.

Die Bahnhofstraße ist eine Straße der Individualisten, kreativen Tüftler und Schaffer. Da gibt es den Alpakazüchter, den Motorradsammler und den Steinmetz, der Grabsteine recycelt und gleichzeitig auch Bildhauer ist. Alles Menschen mit Ecken und Kanten, die im Kleinen ihr Glück finden und von denen jeder seinen ganz eigenen Platz in der Straße und im Dorf hat: Im besten Sinne "Originale", die immer etwas auf die Beine stellen und zu erzählen haben.