Die Brunnenstraße in Brieden

Ein Film von Christian Gallon



Die kleine Gemeinde Brieden liegt nordöstlich von Cochem, am Rande der Eifel. Das Moseltal ist von Brieden aus gut zu sehen. Etwa 130 Menschen leben in der Wohngemeinde mit gerade mal fünf Straßen.

In der Brunnenstraße von Brieden stehen alte Bauernhäuser und Einfamilienhäuser mit großen Gärten nebeneinander. So unterschiedlich die Häuser und verschieden die Menschen sind, die hier leben, verbindet sie eines: Sie leben ihre Träume. Dazu gehört der Oldtimer-Fan, der sich vor vier Jahren seinen Lebenstraum erfüllte: einen "Ford Speedster"-Rennwagen von 1931, mit dem er seitdem an einigen "Oldtimer-Treffen" in der Region für Aufsehen sorgte. Genauso wie das ältere Ehepaar aus dem Rheinland, dass hier sein "Traumhaus" für das Alter fand und nach wie vor von Brieden aus mit dem Camper die Welt bereist.

Ziemlich weit rumgekommen in der Welt ist auch der U-23-Ruderweltmeister, der am Olympiastützpunkt in Dortmund trainiert und studiert; aber immer wieder in seinen Heimatort und sein Geburtshaus zurückkommt. Er arbeitet eifrig daran, seinen nächsten Traum zu realisieren: als Steuermann mit dabei zu sein und das Kommando anzugeben im Deutschland-Achter der Ruderer. Dazwischen gilt es Kraft zu tanken, die Zeit daheim zu genießen und Träume zu verwirklichen. Dafür haben sie ein Händchen – die Menschen in der Brunnenstraße in Brieden.