Die Kirchstraße in Gackenbach

Ein Film von Jennifer Lindemann



Gackenbach liegt am südlichen Rand des Westerwaldes. Die Gemeinde zählt rund 550 Einwohner. Ein besonderes Highlight der Ortschaft ist der Wild- und Freizeitpark mit über 400 Tieren.

Das Dorf besteht aus einem Unter- und Oberdorf. Das Unterdorf verschwindet in einer Talmulde, das Oberdorf liegt auf einem Höhenzug. Weil den Gackenbachern der Weg ins Tal zu weit war, bauten sie eine eigene Kirche auf der Höhe, in der Kirchstraße. Von außen wirkt die Kirche mächtig, innen zeigt sich ihre Einzigartigkeit. In St. Bartholomäus stehen zwei Orgeln. Eine französische "Göckel-Orgel" und eine englische "Durham-Orgel". Die Durham-Orgel hat der Organist von Gackenbach dort vor dem Verschrottungstod gerettet. Er schaffte sie in einem Container von England in den Westerwald, ließ sie restaurieren und stellte sie im Jahr 2008 dort auf. Der pompöse Klang der Orgeln von Gackenbach lockt mittlerweile immer mehr namenhafte Organisten in die kleine Ortschaft.

Gackenbach ist Teil des Buchfinkenlandes. Buchfinkenland wird die Region genannt, weil es hier so viele Buchfinken gibt. Aber auch, weil die Menschen dort so gerne pfeifen und singen. Wie die Männer des Gesangsvereins "Cäcilia". Den gibt es schon seit 116 Jahren und er hat zurzeit so viele Mitglieder wie noch nie. Eine Aufnahmeprüfung haben sie nicht, trotzdem singen sie auf hohem Niveau. Gerade haben sie zum dritten Mal in Folge den Titel "Meisterchor" des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ersungen. Hinter einem recht unscheinbaren Gebäude in der Kirchstraße versteckt sich hochentwickelte Medizintechnik. Die Firma Stephan stellt Beatmungsgeräte für Frühgeborene her. Die Firma aus dem Westerwald ist eine von zehn weltweit, die sich auf diese Technologie spezialisiert hat – sie zählt zu den führenden.