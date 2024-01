Die Hauptstraße in Böchingen

per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut



Böchingen ist ein Winzerdorf im Herzen der Südpfalz zwischen Landau und Neustadt an der Weinstraße. Bis vor zehn Jahren war es auch eine der reichen Gemeinden in der Südpfalz.

Das Geld floss vor allem dank der Sektkellerei Schloss Wachenheim. Die unterhielt bis 2007 eine Produktionsstätte mitten im Ortskern. Doch die Sektherstellung wurde eingestellt, die Hallen verkommen und mittendrin befindet sich ein unter Denkmalschutz stehendes Schloss. Die Gemeinde lebt aber nach wie vor gut vom Wein und vom Handwerk. Etwa 800 Einwohner hat das Dorf, eine intakte Infrastruktur und ganz viel Bio. Die Böchinger Winzer gehörten zu den ersten, die ganz früh, schon in den 1980er Jahren, auf Biowein setzten. Fortschritt und Tradition – das geht ganz gut. Die evangelische Kirche in der Hauptstraße ist bei jungen Paaren, die sich vermählen wollen, sehr beliebt. Der Dorfplatz ist auch der Dorfmittelpunkt, wo sich in den warmen Monaten Menschen treffen.

Im nächsten Jahr steht ein Jubiläum an: Böchingen feiert 1250 Jahre. Aus diesem Anlass wird eine alte Dame zu Leben erweckt: Die "Schneck", die frühere Oberlandbahn. Das ist eine Straßenbahn, die bis 1952 durch den Ort fuhr - oder eigentlich schlich. Eine alte Skulptur wurde eigens für das Jubiläumsjahr künstlerisch gestaltet, um an die Geschichte im Dorf zu erinnern. Böchingen ist gefragt bei jungen Familien. Die Geschichte, der Wein, die herrliche Lage wirken wie ein Magnet. Aber es mangelt an Bauplätzen.