Die Steinstraße in Göcklingen

Ein Film von Thomas Keck



Zwischen Bad Bergzabern und Landau liegt das Winzerdorf Göcklingen, in dem rund 1000 Menschen leben, und das nicht schlecht. Eingerahmt von Weinbergen und dem Haardtgebirge könnte der Ort schöner eigentlich gar nicht liegen.

Sie ist steinalt: In einer Zeit, als andere Gassen noch aus Erde oder Holzbohlen bestanden, war die Steinstraße die erste gepflasterte Straße von Göcklingen in der Pfalz. Damals hieß sie noch Steingasse. "Straße" passt aber heutzutage ganz gut, weil das alte Steinpflaster längst unter dem Asphalt verschwunden und weil die Steinstraße im Grunde die Verlängerung der Göcklinger Hauptstraße ist. Auch die Häuser links und rechts am Straßenrand sind, zumindest zum Teil, steinalt. Stattliche Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahrhundert sind dabei, und auch das alte Gasthaus "Zur Krone" – das heute leider kein Gasthaus mehr ist.

Trotzdem muss hier keiner verdursten: In der Steinstraße bekommt man Wein, unter anderem aus einem der ältesten Bio-Weingüter des Landes, und auch Schnaps. Wer zu tief ins Glas schaut, der kann hier durchaus nobel übernachten – und zwar in einem Fünf-Sterne-Ferienhaus. Und dabei vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erfahren über die "Stägass". Denn Geschichten gibt es mit Sicherheit zuhauf in dieser steinalten Straße von Göcklingen.