Die Industriestraße in Weinsheim

Ein Film von Elmar Babst



Weinsheim liegt ganz im Nordwesten von Rheinland-Pfalz vor den Toren Prüms. 1000 Menschen leben hier, und theoretisch würde jeder von ihnen in der Gemeinde gleich zwei Arbeitsplätze finden. Das Industriegebiet wächst und wächst – mittlerweile ist die Schallgrenze von 2000 Arbeitsplätzen durchbrochen.

Hier wird viel produziert und das geht nicht ohne die fleißigen Arbeitskräfte, die hier in der Eifel für Wachstum sorgen: Männer, Frauen und Jugendliche. Karrieren, die in der Industriestraße noch ganz am Anfang stehen oder auf dem richtigen Weg sind. Da ist ein Weinsheimer, der hier bei der Firma Stiehl einst eine Ausbildung machte und später das Risiko der Selbständigkeit suchte. Heute ist er Chef seiner eigenen Firma, die Präzisionsprodukte für die Automobilindustrie herstellt.

Da ist eine Frau, die in eine Männerdomäne einbrach. Sie beendet gerade ihre Ausbildung und wird bald Schreinermeisterin sein. Bei einer Fertighausfirma ist sie für die Innentreppen zuständig. Da ist ein Mann, der vor 30 Jahren als Auszubildender in einer Firma begann und heute als Prokurist Mitglied der Geschäftsführung ist. Und nicht zuletzt hat einer hier seinen "Traumjob" gefunden. In den Westeifelwerken, die geistig und körperlich behinderten Menschen einen Arbeitsplatz bieten, baut er mit vielen Kollegen Parkbänke zusammen.