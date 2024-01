Die Hauptstraße in Weitersborn

Ein Film von Nadine Bühler



Weitersborn hat rund 214 Einwohner und liegt im südlichen Hunsrück inmitten des Landschaftsschutzgebiets Soonwald. Eine Sehenswürdigkeit der Gemeinde ist die Dorfkapelle aus dem 13. Jahrhundert.

In Weitersborn geht es scheinbar völlig ruhig zu, tatsächlich passiert in der Hauptstraße aber so einiges: Ein Schmied verleiht dem schweren Material Eisen Leichtigkeit und verwandelt es in Kunstobjekte: von Tieren oder menschlichen Figuren bis hin zu Stillleben und humorvollen Arbeiten, wie zum Beispiel eiserne Damenhandtaschen. Seine Arbeiten sind auf der ganzen Welt begehrt. Privat ist er ebenso erfolgreich: Mit seiner Frau ist er schon seit der Grundschulzeit liiert und mittlerweile über 40 Jahre lang glücklich verheiratet.

Weitersborn ist sehr klein, trotzdem befindet sich in der Hauptstraße sogar ein Hangar, ein winzig kleiner für Modellflugzeuge. Ein leidenschaftlicher Modellflugzeugbastler hat schon die Jugend im Ort für die Fliegerei begeistert. Ein paar Häuser weiter leitet eine gebürtige Weitersbornerin seit vierzig Jahren die einzige Gaststätte im Dorf. Ihre Gäste kommen abends oft zusammen, spielen zusammen und erfahren nebenbei noch alles über neue Geschehnisse in der Gemeinde.