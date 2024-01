per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Duppach ist ein kleines Dorf in der Vulkaneifel mit nur 290 Einwohnern. Der Ort liegt umgeben von Wald und Wiesen in der Nähe von Gerolstein und gehört zur Verbandsgemeinde Gerolstein.

Durch das Dorf führt die in der Region sehr beliebte Wanderroute "Vulkane, Maare und Dreese", zu der auch der "Duppacher Drees" gehört, eine eisenhaltige Quelle mit Mineralien. Klar, dass sich das Leben in so einem kleinen Ort vor allem auf der Hauptstraße abspielt. Da steht wie ein Motto großgeschrieben: "Platz für alle." Und tatsächlich ist hier jeder willkommen, der bereit ist, sich zu integrieren.

Da wäre ein holländisches Ehepaar, das von Utrecht hierher gezogen ist und ganz mutig eine Kneipe neu eröffnet hat. Oder ein Sammler historischer Fahrzeuge, der eine Reihe von Raritäten hat. Unter welch harten Bedingungen Landwirte hier Milch produzieren und wie eine Heilpraktikerin auf dem Dorf arbeitet, das kann man auch sehen. Alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie mutig und zupackend sind. Die Hauptstraße in Duppach ist tatsächlich eine Straße, in der es "Platz für alle" gibt.