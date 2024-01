Die Ortsstraße in Gehrweiler

Ein Film von Gabi Keller



Gehrweiler liegt in der Nordpfalz zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Das Dorf hat 320 Einwohner und war früher ein reines Bauerndorf.

Heute gibt es nur noch einen Landwirt im Nebenerwerb. Auch in der Ortsstraße hat sich viel verändert. Früher war sie der Lebensmittelpunkt von Gehrweiler. Hier gab es die Geschäfte, das Standesamt, die Schmiede und die Gasthäuser. Mittlerweile ist es still geworden in der Straße mit den vielen alten Gebäuden. In einem davon, der Scheune eines früheren Bauernhofes, treffen sich heute die Bewohner der Ortsstraße und erinnern sich: An den Tanzsaal in einem der Gasthäuser, in dem viele das Tanzen erst gelernt haben. Eine Frau hat hier ihren späteren Mann getroffen. Früher, so erinnern sich die Dorfbewohner, war immer Leben in der Ortsstraße. Die Bauern fuhren mit Traktoren, Hühner liefen gackernd über die Straße, die Nachbarn gingen zum Einkaufen, in die Wirtschaft oder saßen auf der Bank. Und es gab viel mehr Kinder, die auf der Ortsstraße spielten und hier zur Schule gingen.

Auch daran erinnern sich die Dorfbewohner: an die Volksschule mit 60 Kindern, die, in acht Klassen verteilt, von einer Lehrerin gleichzeitig in einem Raum unterrichtet wurden. Und manchmal hagelte es Strafarbeiten, weil die Kinder einfach nicht still sein konnten. Vieles kennen die jüngeren Leute nur noch vom Hörensagen. Sie bringen modernes Leben in die Ortsstraße. Einer von ihnen ist nach Jahren in der Großstadt wieder zurückgezogen, hat das alte Forsthaus in der Ortsstraße gekauft und zu einem supermodernen Anwesen umgebaut. Und die Schwiegertochter der Wirtsleute hat im ehemaligen Tanzsaal ihre Praxis für Ergotherapie eingerichtet. Und selbst die Dorflinde, die seit mehr als 100 Jahren fest verwurzelt in der Ortsstraße steht, hat ihr Wachstum an das veränderte Klima angepasst. Das hat ein Mann festgestellt, der sie seit Jahren für das Wetteramt beobachtet.