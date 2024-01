Auf dem Hof in Emmerzhausen

Ein Film von Gudrun Fünter



Emmerzhausen liegt am Fuß des Stegskopfs im Westerwald. Das Klima ist rau, im Jahresdurchschnitt erreichen die Temperaturen nicht mehr als 6,7 Grad. So hat der Wintersport lange Zeit eine wichtige Rolle im Dorfleben gespielt. Emmerzhausen hatte in den 1950iger bis 1970iger Jahren eine große Skisprunganlage, der ganze Stolz des Dorfs. Die Schanze gibt es nicht mehr, aber ein Modell davon, nachgebaut im Maßstab 1:84.