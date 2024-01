Ein Film von Stefanie Fink



Hatzenbühl liegt im Süden von Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Landau. Die 3.000-Einwohner-Gemeinde soll das älteste Tabakdorf Deutschlands sein; schon 1573 wuchs hier das großblättrige Kraut. Aber die Blütezeit des Tabakanbaus ist schon lange vorbei, und die früheren Trockenschuppen dienen heute als Carports, Werkstätten oder Lagerräume.

Kilometerlang zieht sich die Luitpoldstraße, deren Name noch an die Zeiten erinnert, als die Pfalz in bayerischer Hand war, schnurgerade durchs Dorf. Zwei Metzgereien, ein Bäcker, Apotheke, Kneipe und gleich mehrere Geldinstitute: eine derartige Infrastruktur ist in kleineren Ortschaften wohl eher eine Ausnahme. Ein Ausnahme-Hobby hat der Soldat aus Haus-Nummer 148 a. Stephan Funke geht gern in die Luft. Mit seinem Motorschirm schraubt er sich in schwindelnde Höhen und fotografiert oder filmt das Geschehen am Boden. Bei plötzlichen Bedürfnissen behilft sich der Vielflieger mit einer ingeniösen Erfindung – einem Urinalkondom. Aber natürlich nicht über dem Ort.

An eine Ausnahme-Situation kann sich der Wirt vom "Pflug" noch gut erinnern: Stromausfall im ganzen Ort. Die Fest-Gesellschaft, die sich auf Zünftiges aus der warmen Küche gefreut hatte, musste Anton Henigin notgedrungen mit Wurstsalat abspeisen. "Aber die Gäste erinnern sich trotzdem gern an die Einkehr bei Kerzenlicht", schmunzelt der Wirt. Am anderen Ende der Straße betreut die Lebenshilfe Germersheim eine Wohngruppe für Menschen mit Handicap. Alle hier sind stolz auf den Ausnahmestatus von Sonja. Die junge Frau, die die gemütliche Mansarde bewohnt und Eulen liebt, regelt nicht nur ihren Alltag weitgehend eigenständig; sie hat sogar einen richtigen Job gefunden, zu dem sie mit Fahrrad und Bahn in den Nachbarort fährt. Eins steht bei so vielen Ausnahmen fest. Die Luitpoldstraße in Hatzenbühl ist eine ausnehmend nette Straße.