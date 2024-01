Die Kirchstraße in Selbach

Ein Film von Lutz Näkel



Selbach ist eine Gemeinde ganz im Norden unseres Landes, nahe der Stadt Wissen im Westerwald gelegen. Drei Ortsteile hat die Gemeinde, 780 Einwohner und 27 Straßen.

Klaus Schwamborn arbeitet an einer umfassenden Ortschronik, dabei kommt er ursprünglich nicht mal aus Selbach, sondern aus Wissen. So mancher gebürtige Selbacher war darüber gar nicht so begeistert und bei seiner Recherche stieß der Chronist oft auf taube Ohren. Selbst im eigenen Haushalt hielt sich die Begeisterung über das Stöbern in der Vergangenheit in Grenzen, Klaus Schwamborns Lebensgefährtin ging es zeitweise auf die Nerven, dass sich Unterlagen, Notizbücher und Akten im ganzen Haus ausbreiteten.

Jetzt aber ist die Arbeit so gut wie fertig, und alle sind gespannt auf das Erscheinen der Chronik. Die Kirchstraße ist vielleicht nicht die Schönheitskönigin unter Selbachs Straßen, aber die meisten, die hier wohnen, würden um keinen Preis woanders hinziehen. Der Studienrat zum Beispiel, der vormittags Mathematik und Physik unterrichtet und nachmittags seinem Hobby frönt, dem Holz. Holz zum Heizen, Holz zum Bauen – auf seinem Grundstück lagert er Unmengen von Eichen- und Fichtenstämmen, die er gerne auch den Nachbarn für Bauprojekte zur Verfügung stellt.