Die Maximinstraße in Schönberg

Ein Film von Wolfgang Bartels



Schönberg liegt im Hunsrück zwischen Trier und Thalfang. Das Dorf zählt 230 Einwohner. Früher gehörte Schönberg zum Amt Maximin im Kurfürstentum Trier. Daran erinnert bis heute die Maximinstraße. Dort sind die Häuser eigentlich wie überall. Die Geheimnisse dieser Straße stecken woanders: nämlich hinter den Scheunentoren. Die vielen Schuppen in der Maximinstraße haben es in sich. In manchem verbergen sich sogar richtige Schätze, Scheunen-Schätze.