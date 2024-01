Die Wassergasse in Erzenhausen

Ein Film von Stefanie Fink



Erzenhausen liegt nördlich von Kaiserslautern in einem Tal. 800 Einwohner und etwa 300 amerikanische Dauergäste sind auf ein Dutzend Straßen verteilt. Eine davon ist die Wassergasse. Sie gliedert sich in einen älteren und einen neueren Teil und mündet am oberen Ende in einen Feldweg. Ihren Namen hat die Wassergasse 1919 erhalten, und sie trägt ihn zu Recht. Bei heftigem Regen war hier regelmäßig "Land unter". Das Wasser floss in die Straße wie in einen Trichter und hielt die Anwohner auf Trab, die durch überflutete Höfe waten und manchen Keller leerpumpen mussten.