Im Ort in Birresdorf

Der Eifelort Birresdorf gehört zur Gemeinde Grafschaft und liegt im äußersten Norden des Landes – nach Bonn sind es nur zwanzig Kilometer. Die Ortschaft zählt zurzeit rund 900 Einwohner. Die Hubertuskapelle ist das Wahrzeichen von Birresdorf und hat eine wahrhaft "bewegte" Geschichte: Nach 300 Jahren am gleichen Standort wurde sie 1982 aus verkehrstechnischen Gründen um einige Meter versetzt.

Die Straße "Im Ort" liegt mitten in Birresdorf, wie schon der Name vermuten lässt. Die Straße hat an jeder Ecke einen ganz eigenen Klang. Im Hof des Dachdeckers sind die Geräusche des Handwerks zu Hause. Er fertigt in seiner Freizeit kunstvolle Bilder aus Schiefer, da ihm für so zeitraubende Arbeit im Dachdeckeralltag meistens keine Zeit bleibt. Mittlerweile hat er nicht nur seinen Hof mit den Schieferbildern versehen, sondern seine Ornamente verzieren viele Häuser "Im Ort" - immer passend zur Geschichte des Hauses und dessen Bewohner. Sie sind ein neuer Rhythmus in der Straße, den keiner wirklich wollte. Seit Anfang Dezember patrouilliert jeden Tag eine Truppe der Bürgerhilfe durch die Straßen in Birresdorf – auch durch die Straße "Im Ort".

Das "organisierte Spazierengehen" soll der Abschreckung dienen, denn im letzten Jahr gab es fünfzehn Einbrüche in der Ortschaft. Die Bürgerhilfe wurde in Absprache mit der Polizei ins Leben gerufen. Sie halten Ausschau nach Unbekannten, notieren die Kennzeichen verdächtiger Autos und melden besondere Vorkommnisse der Polizei. Aus dem Dorfgemeinschaftshaus dringen die unterschiedlichsten Töne. Jeden Abend ein anderer Beat, denn alle Vereine proben hier. Von der Boogie-Woogie-Formation über den Gesangsverein bis hin zu den Funken. Zweimal pro Woche proben die "Red Hot Marries". Sie trainieren von Ostern bis Karneval, also fast das ganze Jahr. Ihre Tänze studieren sie ohne Trainer ein – manchmal gibt es zwar Diskussionen, doch am Ende sind sie eine eingeschworene Gemeinschaft.