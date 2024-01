Die Hauptstraße in Maxsain

Ein Film von Gudrun Fünter



Maxsain liegt im unteren Westerwald in der Nähe von Montabaur und hat 1100 Einwohner. Wahrzeichen des Ortes ist die evangelische Kirche.

Denkmalgeschützte Fachwerkschönheiten und offen fließende Bäche prägen den Ortskern von Maxsain. Mitten durch Maxsain führt die Hauptstraße, eine alte Straße mit meist alten Häusern am Straßenrand. Wer hier neue Ideen umsetzen will, muss passend machen, was nicht immer passend ist, muss zurechtkommen mit ungünstig geschnittenen Grundstücken, mit historischer Bausubstanz und der engen verkehrsbelasteten Straße. Doch tatkräftige Macher mit Mut und Ideen stellen sich der Herausforderung.

Neu zugezogene Bewohner sorgen mit einem Beweidungsprojekt dafür, dass alte nasse Wiesen am Saynbach nicht zu wuchern. Eine gelernte Krankenschwester hat in einer alten Villa eine Senioren-Wohngemeinschaft gegründet, eine zweite ist im Aufbau. Mit seinem Elan begeistert ein junger Dirigent; das hat die Maxsainer Blaskapelle von 15 auf 120 aktive Musiker anwachsen lassen. Die Übungs- und Jugendorchester proben regelmäßig in der Hauptstraße. Die Initiativen bringen Vielfalt und frischen Wind in die Maxsainer Hauptstraße.