Die Hauptstraße in Nochern

Ein Film von Lutz Näkel



Nochern ist ein kleiner Ort oberhalb von St. Goarshausen am Rhein, liegt aber eigentlich schon im Taunus.

"Seit 893 immer auf der Höhe" lautet das Motto des Dorfs, dessen Bewohner früher sowohl Winzer als auch Bauern waren. In Nocherns Hauptstraße deuten die Reben an den Häusern noch auf die Weinbautradition hin, die aber heute keine größere Bedeutung mehr hat. Die Hauptstraße zieht sich, vom Rheintal her kommend, einmal durch den ganzen Ort. Aber nicht geradlinig: In der Dorfmitte macht sie eine scharfe Kehre, um dann weiter bergauf zu führen. Auch die Lebenswege der Menschen, die man hier trifft, sind nicht immer geradlinig verlaufen: Da ist der pensionierte evangelische Pfarrer, der als Bauernsohn im Nachbardorf zur Welt kam.

Er wollte unbedingt aus der Enge der bäuerlichen Welt ausbrechen. Gegen manche Widerstände machte er nach der Volksschule noch die mittlere Reife, dann das Abendabitur und schaffte schließlich das Theologiestudium. Lange Jahre war er Pfarrer einer Mainzer Gemeinde. Erst nach der Pensionierung kehrte er in die alte Heimat zurück. Ein anderes Beispiel ist der Versicherungs-Manager, der in Berlin eine Ausnahmekarriere machte. Als er die beendete, suchte er eigentlich nur ein Haus für seine riesige Literatur- und Musiksammlung. In der Hauptstraße kaufte er den alten Dorfladen, aber schon bald begann er sich in seiner neuen Heimat zu engagieren und organisiert heute "Gegen den Strom", das allsommerliche Kulturfestival für die Lahnregion.