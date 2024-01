Die Kronenbergstraße in Hargesheim

Ein Film von Elmar Babst



Hargesheim liegt an den Ausläufern des Hunsrücks. Die Nahe und Bad Kreuznach sind nicht weit – und auch nicht das Rhein-Main-Gebiet, wohin es viele der 3000 Einwohner zur Arbeit zieht.

In der Kronenbergstraße, die in den 1960er Jahren einst als Neubaugebiet ausgewiesen wurde, ist es nicht viel anders. Dennoch trifft man die Leute auch oft zuhause an – bei der Arbeit oder dem Hobby. Der ehemalige Dachdecker des Ortes ist gerade siebzig Jahre alt geworden – und muss jetzt seinen liebgewonnen Dachstuhl räumen. Auf mehr als 100 Quadratmetern hatte sich seine Spielzeug-Eisenbahn schon Platz gemacht, doch Familie geht vor. Die jüngste Enkelin ist gerade sechs Wochen alt. Sein Hobby gibt der Rentner aber dennoch nicht auf: Die Eisenbahn wird jetzt Schiene für Schiene in der alten Dachdeckerhalle neu aufgebaut.

Gleich gegenüber in der Kronenbergstraße unterrichtet eine Religionspädagogin junge Syrer in deren neuer Heimat. Sie weiß wie das geht, schreibt sie doch auch Bücher, die jungen Leuten helfen, erwachsen zu werden. Wenig Nachhilfe braucht ihre Nachbarin. Sie ist gerade 25 Jahre alt, studiert Archäologie in Karlsruhe und hat doch ein ganz anderes Hobby: die Malerei. Die Gene hat sie wohl von ihrem Großvater, einem Architekten, dessen Malkasten sie noch heute benutzt. Für die Nachbargemeinde Gutenberg hat sie sogar das Ortseingangsschild entworfen. Einer, der schon immer hier wohnt, ist ganz fest mit seiner Heimatgemeinde verwurzelt. Jede freie Minute beschäftigt er sich mit den Stammbäumen der Hargesheimer.