Die Schulstraße in Preist

Ein Film von Frank Hisam



Preist ist eine kleine Eifelgemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm. Sie liegt am Rande des Kyll-Tals und ganz in der Nähe der Verbandsgemeinde Speicher. Die Kelten haben die Gegend schon vor 1800 Jahren als Lebensraum entdeckt. Eine keltische Befestigungsanlage am Ortsrand ist der Beleg.

Video herunterladen (13,9 MB | MP4) Viele Jahrhunderte bestand der Ort nur aus einigen Bauernhöfen, heute wohnen etwa 800 Einwohner in der kleinen Eifelgemeinde. Den Ortskern prägt die katholische Kirche St. Cäcilia, ein Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert. Als Treffpunkt am Feierabend dient die "Amphore", die einzige Gastwirtschaft im Ort. Stolz sind die Preister auf ihre Grundschule. Unterrichtet wird hier in zwei so genannten Kombiklassen. Das heißt, erstes und zweites Schuljahr wird in einer Klasse unterrichtet, genauso wie das dritte und vierte. Der Schule verdankt die Schulstraße auch ihren Namen. Sie ist zwar eine Sackgasse und führt an den Rand der Gemeinde. Doch sie hat auch neben der Schule noch viel zu bieten: Zum Beispiel ein Spezialgeschäft für Stick- und Strickwaren, die Keltenhalle als großen Versammlungsraum und den FC Preist mit seinem neuen Fußballplatz. Zufall oder nicht: In diesem "Hierzuland" sind es vor allem die Frauen, die sich vor die Kamera trauen.