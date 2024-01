Die Klosterstraße in Saarburg-Beurig

Ein Film von Marc Steffgen



Beurig ist ein Stadtteil von Saarburg und liegt im Landkreis Trier-Saarburg. Seit Jahrhunderten pilgern die Menschen von Nah und Fern in die Klosterstraße. Spirituelles Zentrum von Saarburg-Beurig und Dreh- und Angelpunkt der Straße ist die Wallfahrtskirche St. Marien. Bis 1990 wirkten hier Salvatorianer, seit ihrem Auszug werden die Räume als Pfarrsaal, Kinderkrippe und Wohnungen genutzt.

Der Geist des Klosters durchzieht die Straße aber bis heute. Werte wie Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit werden hier täglich gelebt. Eine dieser Wohnungen ist zum Ort der Hoffnung für eine afghanische Familie geworden. Seit einem Jahr lebt die Familie in Saarburg in Sicherheit. Ehrenamtliche der Kolpingfamilie helfen der sechsköpfigen Flüchtlings-Familie in allen Lebenslagen. Nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt liegt das Clubheim des Pfadfinderstamms St. Franziskus Saarburg-Beurig. Karl-Heinz Steffens hat die Pfadfinderbewegung als Jugendlicher kennen und schätzen gelernt. Vor 50 Jahren hat er in der Klosterstraße eine eigene Pfadfinder-Abteilung gegründet.

Winzerin Christiane Wagner kümmert sich um Gutes im Glas. In fünfter Generation leitet die 33jährige das Traditionsweingut "Dr. Wagner". Unter der Klosterstraße liegt der größte Weinkeller an der Saar. Das Markenzeichen des vielfach prämierten Weingutes: der Riesling wird in alten Eichenfässern ausgebaut. Zur Karnevalszeit wird der Dachboden des Klosters zum Anlaufpunkt für alle Jecken. Seit 1981 näht und schneidert die Katholischen Frauengemeinschaft St. Marien Kostüme für die jährlichen Kappensitzungen und Umzüge. Zwar nimmt die Gemeinschaft seit einigen Jahren nicht mehr aktiv am Karneval teil, die mehr als 500 Kostüme dürfen aber trotzdem von Jecken ausgeliehen werden.