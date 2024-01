Die Kapellenstraße in Mülheim-Kärlich

Ein Film von Christian Jakob

Mülheim-Kärlich im Landkreis Mayen-Koblenz ist nicht nur wegen seines Atommeilers weithin bekannt, sondern vor allem auch wegen seiner Karnevals-Tradition. Gerade in der fünften Jahreszeit sorgen viele der 11.000 Einwohner für ordentlichen Rabatz. Richtig zur Sache geht es dabei vor allem auch in der Kapellenstraße, in der Mitte von Mülheim-Kärlich. Die ist zwar mit etwas mehr als hundert Metern Länge nicht besonders groß, aber hier befinden sich einige für den Karneval neuralgische Punkte.

Angefangen beim Rathaus, das jedes Jahr bei der Erstürmung erneut im Fokus steht. Dann liegt in der Kapellenstraße die aktuelle "Hofburg" des Prinzen - das Gasthaus "Zur Sonne" - seit Jahrzehnten ein beliebter Treff der Karnevalisten. Auch der größte Möhnenverein Deutschlands, der aus Mülheim-Kärlich kommt, zeigt in der Straße Flagge - sei es beim Feiern, oder weil die ein oder andere Möhne im direkten Umfeld der kleinen Straße wohnt. So wie Else Kahl, die zusammen mit ihrer Freundin Liesel Krings mehrere Jahrzehnte Möhnengeschichte auf dem Buckel hat. Beide wissen sie so einiges über den Mülheim-Kärlicher Karneval und über die Straße zu erzählen.