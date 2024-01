Die Hauptstraße in Thörlingen

Ein Film von Christian Gallon



In der kleinen Hunsrückgemeinde nahe Emmelshausen leben nur 150 Menschen. Doch Thörlingen ist keinesfalls ein Ort ohne Zukunft. Im Gegenteil, mit 31 Kindern und Jugendlichen ist jeder fünfte Thörlinger unter achtzehn.

Die Hauptstraße ist keine monotone Straße, die nur geradeaus führt, sondern eine auf der es steil bergab und am anderen Ende steil bergauf geht. Und so ist auch das Leben hier: für das, was man erreichen will, muss man sich auch schon mal abstrampeln, wird dann aber für seine Ausdauer auch belohnt. So wie die junge Familie mit zwei Kindern, die von ihrem Umzug aus der Stadt aufs Land zunächst alles andere als begeistert waren, sich aber heute mit ihrem Haus, Garten und diversen Tieren kein schöneres Leben vorstellen können.

Genauso wie der Bürgermeister, der sich für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt in der Pflicht sieht und mit seinem "Sida-Feld" auf regenerative Energien setzt. Und dann sind da natürlich noch die Kinder und Jugendlichen selbst, die sich von klein auf hier engagieren: entweder beim Umwelttag, beim Umbau des Kinderspielplatzes und des Jugendraumes. Die aber auch alte Traditionen pflegen, sowohl im ökologischen – mit ihren Baumpatenschaften alter Baumsorten – als auch kulturell, mit der Theatergruppe "Saalpänz", die das einheimische Hunsrücker Platt pflegen.