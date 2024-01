Die Koblenzer Straße in Almersbach

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Almersbach im Westerwald ist zumindest flächenmäßig die kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz.

Nur einen knappen halben Quadratkilometer beträgt die Gesamtfläche der Gemarkung. Auf diesem kleinen Flecken Erde leben immerhin rund 400 Menschen. Die Koblenzer Straße ist die längste und meistbefahrene Straße von Almersbach. Der Durchgangsverkehr ist manchen Anwohnern ganz schön lästig – die meisten haben sich daran gewöhnt. Früher war hier in mancher Beziehung noch mehr los: Da gab es in der Koblenzer Straße den Starclub, eine große Diskothek. Heute gammelt das Gebäude vor sich hin, aber die Koblenzer Straße hat auch Vorzeigebauten zu bieten.

Ein architektonisches Schmuckstück ist die alte Villa aus dem 19. Jahrhundert, ein Kulturdenkmal, das aber immer noch bewohnt wird. Auch in der alten Schule ist noch Leben, hier treffen sich die Vereine von Almersbach. Das Männerballett des Ortes studiert hier seine neue Nummer für Karneval ein. Gleich um die Ecke liegt der Sportplatz, der vor kurzem eine neue Attraktion erhalten hat: Eine Eisstockbahn, eine der wenigen außerhalb der Alpenregion. Eis ist dabei gar nicht vonnöten – die Eisstöcke haben an ihrer Unterseite eine spezielle Kunststoff-Beschichtung, die sie auch auf Beton gleiten lassen. Zwanzig Eisstocksportler frönen in Almersbach schon dem ungewöhnlichen Hobby, und es werden immer mehr.