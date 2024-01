Die Densborner Straße in Neidenbach

Ein Film von Sabine Keller



Nicht weit von der A60 entfernt liegt das Eifeldorf Neidenbach zwischen Bitburg und Prüm. Knapp 900 Einwohner leben hier.

Viele Spuren weisen in der Densborner Straße in Neidenbach auf die große Vergangenheit des Ortes hin: Häuser mit roten Sandsteinfassungen, Sandsteinmauern und ein riesiges Schleifrad auf dem Dorfplatz. An die 300 Steinhauer lebten einmal im Neidenbach, wo in 40 Steingruben der rote Eifelsandstein gebrochen wurde und Schleifsteine für die Industrie gefertigt wurden. Heute ist es ruhig geworden, bis auf eine Steingrube wurden alle anderen stillgelegt.

Auch viele der Geschäfte haben geschlossen. Damit vor allem die Senioren noch einkaufen können, haben die Neidenbacher angepackt und mit viel ehrenamtlicher Arbeit einen Dorfladen auf die Beine gestellt. Die Dorfgemeinschaft funktioniert gut, das Ehrenamt hat hier Tradition. Als die Pfarrkirche in der Densborner Straße Anfang des vergangenen Jahrhunderts aus allen Nähten platzte, wurde sie fast ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern erweitert.

Heute spielt sich viel von dem Dorfleben in den Vereinen ab. Besonders erfolgreich ist die Feuerwehrkapelle, in der viele junge Neidenbacher mitspielen und damit schon zahlreiche Preise gewonnen haben.