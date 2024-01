Die Weingartenstraße in Ernst

Ein Film von Margit Kehry



Eigentlich passt der Name gar nicht zu dem kleinen Ort an der Mosel, denn hier trifft man sehr viele fröhliche und unternehmungslustige Menschen. Ernst zählt ungefähr 570 Einwohner. In der Saison allerdings wohnen noch viel mehr in dem Winzerdorf ganz in der Nähe von Cochem. Die Touristen lieben Ernst, weil sie hier viel Spaß haben. Beim Weintrinken, beim Wandern, beim Radfahren und in den Weinstuben und Restaurants.