Am Faulacker in Stambach

Ein Film von Christian Gallon



Stambach ist ein Ortsteil der Gemeinde Contwig. In der südwestpfälzischen Gemeinde leben rund 1000 Menschen. Dank seiner verkehrsgünstigen Lage, nahe der A8 ist Stambach sowohl bei Einheimischen als auch bei Auswärtigen beliebt.

Vor allem viele junge Familien mit Kindern hat es in den vergangenen zehn Jahren hierher gezogen, die meisten von ihnen in das Neubaugebiet "Am Faulacker", das es seit 2007 gibt. In der nur knapp 300 Meter langen Straße "Am Faulacker" reiht sich sich ein Familienhaus mit Garten an das andere. Am Ende der Straße befindet sich der ebenfalls neu gegründete Kindergarten "Haus der kleinen Freunde", der sechzig Kindern zwischen zwei und sechs Jahren Platz bietet. Dessen Motto "Hand in Hand durchs Leben gehen" wird auch im täglichen Zusammenleben praktiziert. Seien es die Eltern eines nahegelegenen Biohofs, die den Kindergarten mit Eiern und Kartoffeln versorgen, der Imkerfreund, der regelmäßig Honig liefert oder die kinderlose Köchin, die als Dank für ihr täglich umfangreiches Mittagsmenu aus frischem Obst, Gemüse und Fleisch von "ihren" Kindern mit reichlich Lob belohnt wird.

Die Straße "Am Faulacker" mit ihren Häusern, dem Kindergarten und dem Spielplatz liegt nicht nur am Ortsrand, sie grenzt auch an Wiesen und Wälder. So wachsen die Kinder hier in einem natürlichen Umfeld auf. Für die, die selbst hier groß geworden sind und jetzt Familie haben ein Grund zu bleiben - für andere die aus der engen und lauten Großstadt kommen ein Argument sich hier niederzulassen – auch um sich beruflich selbständig zu machen und hier einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Die Straße "Am Faulacker" prägt auf jeden Fall ihre Bewohner, ob klein oder groß, jung oder alt.