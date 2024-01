Der Flurweg in Elzweiler

Ein Film von Stefanie Fink



Elzweiler liegt zwischen Kusel und Kaiserslautern naturnah am Anfang des Sachsbachtals. Mit seinen 110 Einwohnern ist die westpfälzische Gemeinde vielleicht nicht der Nabel von Rheinland-Pfalz. Aber ihre Überschaubarkeit macht gerade den Reiz der naturnahen Gemeinde im Landkreis Kusel aus. Man kennt sich und man hilft sich, und jetzt nach dem Winter ist auch wieder öfter Gelegenheit für ein Schwätzchen über den Gartenzaun.

Auch im Flurweg, einer der vier Straßen im Ort, macht sich der Frühling bemerkbar. Die namensgebende Flur grünt pflichtgemäß, während die Anwohner ihren jahreszeitenbedingten Tatendrang ganz unterschiedlich ausleben. Lieselotte Jung kämpft mit ihren 80 Jahren im Garten noch wacker gegen Gestrüpp, Wildwuchs und Co. Wenn nur die Katzen nicht ausgerechnet ihr Feldsalat-Hochbeet zur Miezi-Toilette erkoren hätten. Der neue Nachbar aus Ungarn hat grad keine Zeit für Frühlingsgefühle; er renoviert, was das Zeug hält und freut sich schon auf den Herbst, dann will er einziehen.

Schräg gegenüber in Haus Nummer 4 wird jetzt heftig gebalzt. Die Familie Thurow weiß, was das bedeutet: ihre Ziervogelschar (Papageien, Sittiche und Kanaris) wird bald Eier legen. Als echte Tierfreunde zimmern sie deshalb noch flugs ein paar Brutkisten zusammen. Gleich nebenan leben die Simons. Ihre Frühlingsaktivitäten finden am Küchentisch statt, an dem sich zum ersten Mal nach dem Winter die Theatergruppe wieder zur Leseprobe versammelt. Zwar läuft die Auswahl der passenden Komödie nie ohne lebhafte Diskussionen ab. Aber bis zur Aufführung im Spätsommer sind sich die Hobby-Mimen noch immer einig geworden.