Die Hauptstraße in Tiefenthal

Tiefenthal ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Hettenleidelheim. 845 Einwohner hat das Dorf und viele davon kümmern sich um Gemeinschaft und Geschichte des Ortes.

Verborgene Schätze, die gibt es in der Ortsgemeinde Tiefenthal in der Pfalz zu entdecken. Zwischen dem ehemaligen Pfarrhaus und der evangelischen Kirche hat sich der Galerist Wolfgang Thomeczek ein Kunstkabinett aus Glas und Stahl errichtet - ein Hingucker! Und in dem ehemaligen Gutshof Masurenhof ist eine wunderschöne Wohnanlage für Menschen mit psychischen Behinderungen entstanden. Die Bewohner des Masurenhofes sind in die Gemeinde integriert – Inklusion, in Tiefenthal funktioniert sie.

Aus der ehemaligen Dorfschule wurde ein hochmodernes Gemeinschaftshaus und in dem tagt jetzt häufig die Redaktionsrunde, die zur 700-Jahrfeier im Jahr 2018 eine Dorfchronik heraus geben wird. Aber nicht nur die jahrhundertealte Geschichte des Ortes ist spannend. Auch die Zukunft verspricht einige Überraschungen. An der Hauptstraße in Tiefenthal soll ein Dorfplatz entstehen, der für alle Altersgruppen ein attraktiver und einladender Treffpunkt werden soll.