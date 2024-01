Die Schloßstraße in Nitztal

Ein Film von Wolfgang Bartels



Nitztal liegt in der Osteifel und ist mit rund 160 Einwohnern der kleinste Stadtteil der Burgstadt Mayen. Nur ein paar Schritte sind es bis zum Schloss Bürresheim. Und dieses Schloss hat der längsten Straße von Nitztal den Namen gegeben, der Schloßstraße.

Die Schloßstraße hat einen ständigen Begleiter: die Nitz. Straße und Bach drängen sich im tief eingeschnittenen Tal. Platz für die Häuser bleibt fast nur an den Hängen.

In der Schloßstraße ist Nachwuchs angekommen. Steffie und Bennie Alheit haben ein Baby bekommen. Nach fünf Jahren ist es wieder die erste Geburt in dem kleinen Dorf. Ob der Schwarzstorch etwas mit der steigenden Geburtsrate zu tun hat, weiß man nicht. Doch der streng geschützte Vogel fliegt öfter über die Schloßstraße. In jeder freien Minute ist Naturfilmer Joachim Weber unterwegs, um an der Nitz seltene Tiere festzuhalten.

Ganz am Anfang der Schloßstraße steht die alte Mühle, ein Kleinod in Bruchstein, fest in italienischer Hand. Seit Jahren restauriert Paolo Bardiani die alte Mühle an einer Bachschleife der Nitz. Sie war schon ziemlich verfallen, als der Italiener vor Jahren das alte Gemäuer entdeckte und mit der Restaurierung begann. Leben und leben lassen – das gilt hier für die Natur und den Menschen. Die Lebensadern von Nitztal - das sind und bleiben die Nitz und parallel zu ihr die Schloßstraße.