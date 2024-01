Die Hochstraße in Zehnhausen bei Rennerod

Ein Film von Jens Doumen



Zehnhausen liegt etwa fünf Kilometer nördlich von Rennerod im Westerwald. Die knapp 400 Einwohner sind stolz auf ihr gepflegtes kleines Dorf.

Besonders mobil muss man eigentlich nicht sein auf der Hochstraße von Zehnhausen. Sie ist kaum 250 Meter lang. Der ganze Ort hat kaum 400 Einwohner. Und doch ist die Hochstraße so etwas wie ein Magnet für Menschen mit der Vorliebe für ungewöhnliche Fortbewegungsmittel.

In unserem Hierzuland treffen wir eine ganze Familie, die sich in einen LKW aus den 50er Jahren verliebt hat und ihn jahrelang restaurierte, einen mobilen Hufschmied, der mit seiner Schmiede im Kofferraum Pferde auf Trab hält, einen Oldtimer-Motorrad-Sammler und einen Hot-Rod-Konstrukteur, der sich möglichst schnell seinen Traum erfüllen will: Endlich mal in die USA auf die Route 66.