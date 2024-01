Die Hauptstraße in Lasel

Ein Film von Uwe Reiter



Lasel liegt im Nimstal zwischen Bitburg und Prüm. Das malerisch gelegene Dorf ist umgeben von Wald und Wiesen, hat schöne Wege, die zum Wandern einladen und gehört zur Verbandsgemeinde Prüm.

Die Häuser und ihre Gärten hier sind großzügig angelegt und verteilen sich auf verschiedenen Hügeln, die von Bächen durchzogen werden. Das Dorf wurde erstmals 1268 unter dem Namen 'Langesul' erwähnt, was wahrscheinlich 'Lange Sule' bedeutet, ein Sumpfgebiet beiderseits der Nims, die ein Nebenfluss der Prüm ist. 1684 umfasste die Ortschaft unter dem Namen Lassel nur vier Feuerstellen.

Heute ist Lasel eine blühende Gemeinde mit etwa 320 Einwohnern. Die vor mehr als hundert Jahren gebaute neugotische Kirche ist der Mittelpunkt des Dorfes und steht unter Denkmalschutz. Alles, was wichtig ist, konzentriert sich in Lasel auf der Hauptstraße. Sie schlängelt sich quer durch das ganze Dorf und ist von den Überschwemmungen, die Lasel 2016 heimgesucht haben, stark betroffen gewesen. Der Film stellt einen Sattler vor und die Inhaber eines Ferienhauses, die von den neusten Überschwemmungen betroffen waren. Hierzuland hat sich hier erkundigt, wie die Menschen mit so einer Katastrophe zurechtgekommen sind. Zudem haben wir noch ein paar Bulldog-Freunde besucht, einen Moped-Sammler, so wie Gaststätte und Kindergarten.