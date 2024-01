Die Maximinstraße in Baustert

Ein Film von Elmar Babst



Baustert liegt im Westen unseres Bundeslandes, nicht weit entfernt von Bitburg. Die kleine Eifelgemeinde hat gerade mal 470 Einwohner, wächst aber immer weiter.

Das Neubaugebiet ist üppig ausgefallen, Bauplätze gibt es jede Menge. Mit Hierzuland schauen wir uns aber im alten Ortskern um, in der Maximinstraße, die ihren Namen vom Schutzpatron der katholischen Kirche gleich nebenan bekam. Auf Tradition legt man hier sehr viel Wert - die Leute fühlen sich ihren Vorfahren verpflichtet. So hat ein Landwirt lange gezögert, ehe er den Milchviehbetrieb, den sein mittlerweile verstorbener Vater einst aufbaute, abwickelte. Gleich nebenan hatte ein Tankstellenbesitzer in den 70er Jahren eine tolle Idee: die Tankstelle war ja schon da, also wurden noch ein paar Busse angeschafft – daraus entwickelte sich einer der heute größten Busreiseunternehmen in der Westeifel.

Der Vater und Gründer ist zwar auch schon verstorben, doch die Söhne setzten die Idee fort und bieten heute Busreisen in alle Teile Europas an. Nicht weniger aktiv war man auf der anderen Straßenseite: Zwei Brüder bauten 1975 eine eigene Autowerkstatt auf, die auch heute noch in Familienbesitz ist. Während einer der beiden Brüder vor zwei Jahren verstarb, lässt es sich der andere nicht nehmen, auch heute noch jeden Tag Hand anzulegen. Zur Entspannung darf er dann nebenan kostenfrei kegeln: in der "Eifelstube", die auch in Familienbesitz ist. Eine Gaststätte mit Tradition – seit 1876 treffen sich hier die Dorfbewohner von Baustert.