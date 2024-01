Die Reichenbacher Straße in Baumholder

Ein Film von Oliver Wittkowski



Im Westrich, zwischen dem Hunsrück und dem Nordpfälzer Bergland, liegt Baumholder im Grünen. Seit den 1950er Jahren sind die US-Streitkräfte nicht mehr aus dem Ortsbild wegzudenken.

Seit Jahrzehnten ist Baumholder, zwischen Hunsrück und Nordpfälzer Bergland gelegen, von der Präsenz der US-Soldaten und ihrer Angehörigen geprägt. Die "Smith Housing"-Wohnsiedlung liegt direkt neben dem alten Ortskern der Stadt. Die Reichenbacher Straße dort war zwar nie eine der berühmt-berüchtigten sündigen Meilen voller Bars für den vielgestaltigen deutsch-amerikanischen Austausch in den wilden Zeiten der Stadt ("Der deutsche Ballermann der US-Army", schrieb einst eine Zeitung). Aber: Sie war eine wichtige Zufahrtsstraße in den amerikanischen Bereich. Früher, erinnern sich die Bewohner der Reichenbacher Straße, konnten Deutsche wie Amerikaner recht einfach durch die Siedlung laufen, oder auch mit dem Auto kurven.

Vor allem der Anschlag am 11. September 2001 veränderte da vieles: Der Eingangsbereich in die US-Siedlung, in die die Straße eigentlich weiterführt, wurde danach immer rigider kontrolliert und mit neuer Technik abgeriegelt. Deutsche Bewohner der Straße im amerikanischen Areal standen plötzlich vor einer verschlossenen Grenze. In den Jahren danach zogen sich die Amerikaner allmählich immer mehr in ihr Areal zurück, die Alltagskontakte zwischen den Bürgern Baumholders und den amerikanischen Freunden gingen zurück. Ebenso war die Stadt 2012 vom Truppenabzug einer US-Brigade betroffen. Nun gibt es wohl wieder den umgekehrten Trend: Die Stadt hofft auf eine dauerhafte Aufstockung der US-Truppen. Ein Hotelbesitzer in der Reichenbacher Straße sagt - gar nicht so ironisch -, dass das Leben der deutschen Bewohner hier seit langem mehr von der "Außenpolitik Amerikas" als von der deutschen Politik geprägt werde. Jedenfalls ist unübersehbar: Die Entwicklungen in der kleinen Reichenbacher Straße spiegeln Trends der großen Politik recht anschaulich wider.