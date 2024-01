Wahnscheid in Herschbach

Ein Film von Bernd Schwab



Herschbach liegt im Westerwald rund zehn Kilometer von Montabaur entfernt.

Knapp 900 Menschen leben unter den Dächern der Gemeinde. Nicht zuletzt die Nähe zur A 3 hat eine ganze Reihe von Gewerbebetrieben ins Dorf gelockt und so kommt Herschbach auf gut und gerne 200 Arbeitsplätze. Zu Herschbach gehören auch zwei kleine Ortsteile. Einer davon ist Wahnscheid, ein kleiner Weiler mit etwa einem Dutzend Häuser. Hier gibt es nur eine Straße und die heißt wie der Ort - Wahnscheid.

Vor wenigen Jahren sah es noch so aus, als würde der Ort aussterben. Einige Häuser samt Nebengebäuden standen leer. Doch inzwischen tut sich was dank einiger junger Familien, die sich hier angesiedelt haben. Hierzuland ist der Frage nachgegangen, was die Menschen in einen Ort zieht, in dem es eigentlich nichts gibt und ist dabei auf erstaunliche Menschen und bewegende Schicksale getroffen.