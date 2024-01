Die Burgstraße in Kempenich

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Kempenich liegt in der Eifel, ganz in der Nähe ihres höchsten Bergs, der Hohen Acht.

Die Burgstraße von Kempenich ist mehr als einen Kilometer lang und hat viele Gesichter: In ihrem unteren Teil, in der Ortsmitte, wirkt sie fast städtisch, mit einem großen Supermarkt und einem Parkplatz für hundert Autos. Früher endete hier die Brohltalbahn, die Kempenich mit dem Rheintal verband. Der alte Bahnhof steht noch, er wurde 2006 durch einen modernen Anbau ergänzt und dient seitdem den Kempenicher Vereinen als Versammlungsstätte. In ihrem mittleren Teil ist die Burgstraße dann eine Wohnstraße, und dann führt sie aus dem Ort hinaus und wird zum Wirtschaftsweg.

Es lohnt sich aber durchaus, ihr noch etwas weiter zu folgen. Rund 200 Meter hinter den letzten Häusern gelangt man zur Bernhardus-Kapelle, einem Ort von historischer Bedeutung: Hier soll im Jahre 1147 der Zisterziensermönch Bernhard von Clairvaux die Ritter und Bürger des Kempenicher Ländchens aufgerufen haben, mit ihm in den zweiten Kreuzzug zu ziehen. Die Burgstraße ist bei der Kapelle noch nicht zu Ende: Wer ihr weiter folgt, kommt zum "Freizeitbad Brohltal", das von der Gemeinde Kempenich und der Nachbargemeinde Weibern gemeinsam betrieben wird. Der Schwimmmeister des Freibads war in den 70er-Jahren Leistungssportler und trat einmal sogar gegen den amerikanischen Weltklasse-Schwimmer Mark Spitz an.